Obuvnická firma Vasky koupila značku Botas, cenu nezveřejnila

„Botas je českou obuvnickou legendou. Neměla by ale žít ve stínu své dřívější slávy. Je na čase ukázat, že botasky mají i dnes co nabídnout,“ uvedl Staněk.

„I když českým internetem a médii projela vlna nejistoty, po celou dobu jsme jen řešili detaily obchodu. Důvěru, kterou do nás zákazníci vložili, jsme od začátku brali jako obrovský závazek,“ uvedl v tiskové zprávě společnosti Vasky Staněk.

Tradice od roku 1949

Obuvnická firma Botas dosáhla v roce 2021 zisku po zdanění 7,676 milionu korun. Rok předtím skončila ve ztrátě 2,93 milionu. Tržby z prodeje výrobků a služeb se v roce 2021 meziročně zvýšily o 55 procent na 39,33 milionu korun. Výsledky roku 2021 ale byly výrazně ovlivněny odprodejem nepotřebných nemovitostí. Běžnou činností by společnost skončila v malé ztrátě. Loňské výsledky zatím společnost nezveřejnila.

Původně se firma jmenovala Botana a vznikla v roce 1949 sloučením menších znárodněných podniků ze Skutče a okolí. Značka Botas je spojením slov bota a Skuteč. V 90. letech společnost měla obraty i ve stovkách milionů korun, ale někdy i ztráty desítky milionů korun. Vyráběla statisíce párů bot ročně pro firmy Puma, Jofa a Salomon, jenže na nich měla nízké marže. Produkce postupně klesala na desítky tisíc párů ročně. Kolem osmdesáti procent z celkové výroby připadalo na sportovní obuv, firma se zaměřovala na lední hokej, krasobruslení, lyžování, letní a halové sporty.

Městské botasky firma vyráběla od roku 2009, na kolekcích Botas 66 podnik deset let spolupracoval s designéry, kteří na každou sezonu připravovali nové modely. Číslo odkazuje na rok 1966, kdy botasky získaly po stranách jeden široký pruh, který ho odlišuje od jiných značek. Ještě v roce 1991 podnik zaměstnával 2400 lidí, o deset let později měl o polovinu méně pracovníků. Do současnosti pak klesl počet pracovníků na sedm desítek. Jediným akcionářem Botasu byla společnost Benal.