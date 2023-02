Chov plnokrevníků v Napajedlech možná skončí, z hřebčína se podle bývalé ředitelky odváželi koně

Hřebčín vlastní otrokovická společnost Sygnum, její jednatelka v pátek nekomunikovala, ukončila telefonický hovor. Internetové stránky hřebčína jsou v rekonstrukci, na telefon nikdo nereaguje. Hřebčín vznikl v Napajedlech zásluhou Aristida Baltazziho v roce 1886. Dlouhá léta byl nejúspěšnějším chovatelem anglických plnokrevníků v České republice. V roce 1992 byl státní podnik privatizován, vznikla akciová společnost Hřebčín Napajedla.

Balaštíková hřebčín vedla v letech 2006 až 2013. Chov se podle ní utlumoval a soukromí majitelé se nezaměřili na rozvoj, historické budovy v hřebčíně také potřebují investici.

„Chov koní je finančně náročný a není výdělečný. Stát neměl privatizaci nikdy dovolit. Stát by si měl říci, že jsou činnosti, které si nechá, protože souvisí s historií země. Když už to někdo koupil, tak to měl být někdo, kdo má dostatek peněz a má to srdce je dát do něčeho takového, co je rodinné stříbro země,“ myslí si Balaštíková. Zprávy o konci chovu v hřebčíně jsou pro ni zklamáním. „Je to obrovské zklamání z toho, co se stalo a jak to dopadlo,“ uvedla.