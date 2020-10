Silničáři finišují s opravou vytížené silnice u Uherského Brodu. Hotovo bude na konci října

Náklady na rekonstrukci pěti kilometrů silnice, která je jedním z hlavních tahů ze Zlínského kraje na Slovensko, podle údajů zveřejněných na webových stránkách ŘSD přesáhnou 57,8 milionu korun bez DPH. „Stavba byla rozdělena na osm etap, doděláváme poslední z nich. Kus vozovky je ještě odfrézovaný,“ uvedl ředitel zlínské správy ŘSD Karel Chudárek.

V pátek podle něj stavební firma pokládá ložnou vrstvu vozovky, v sobotu v případě příznivého počasí začne pokládat finální obrusnou vrstvu. S dokončením rekonstrukce silnice počítá ŘSD nejpozději 30. října.

V listopadu dokončí ŘSD i další silnice v kraji

Stavbaři stále pracují také na dalších úsecích silnic první třídy v regionu, které však zůstávají s omezením průjezdné. Do poloviny listopadu by podle Chudárka měla skončit rekonstrukce silnice I/54 v Boršicích u Blatnice na Uherskohradišťsku a opravy mostu přes řeku Moravu na silnici I/50 u Napajedel na Zlínsku. Příští měsíc dokončí stavební firma i druhou etapu oprav silnice I/35 v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Kvůli třetí etapě se na tamní nábřeží Dukelských hrdinů vrátí ještě na jaře příštího roku.

Už v září skončila rekonstrukce mostu přes potok Bratřejovku na silnici I/49 u Bratřejova na Zlínsku. Do konce roku by měla být hotová i navazující stavba opěrné zdi, některé dokončovací práce však mohou po zimní přestávce trvat až do května 2021. „Nebudou už však omezovat dopravu,“ řekl Chudárek.

Silničářům už se podařilo dokončit také stavbu mostu přes potok Horní Rozpité na silnici I/35 u Dolní Bečvy na Vsetínsku a mostu přes Vlčí potok na silnici I/50 ve Starém Hrozenkově na Uherskohradišťsku. Na obou místech už se věnují dokončovacím pracím, které zahrnují například osazení zábradlí a terénní nebo sadové úpravy. Hotová už je i výstavba okružní křižovatky silnic I/57 a I/49 u Valašské Polanky na Vsetínsku. Příští týden se tam podle Chudárka uskuteční kolaudační řízení.