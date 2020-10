Kyanid se mohl dostat do Bečvy z areálu bývalé Tesly, uvedl ministr Brabec

„Hodně se spekulovalo o roli Dezy. Chci znovu zdůraznit, že Dezu jako možného původce vyloučila na základě rozboru její výpusti Česká inspekce životního prostředí už minulé úterý, která provedla rozbory jak ve výpusti, tak po celé trase. Také Dezu vyloučila policie, protože uvedla, že výpusť je v katastrálním území obce Juřinka. DEZA ji tam nemá,“ dodal ministr. Agrofert, jehož je DEZA součástí, spadá do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Smyčka se utahuje kolem areálu Tesla Rožnov, tedy toho kanálu, který z areálu Tesly Rožnov teče do Bečvy. Je asi 13 nebo 14 kilometrů dlouhý. Je tam několik subjektů, které podle našich informací nakládají s kyanidy,“ řekl Brabec. Jak odbor životního prostředí ve Valašském Meziříčí, tak Vodovody a kanalizace Vsetín i ČIŽP odebraly podle ministra vzorky. „Její podezření je směrem k výpusti kanálu z Tesly Rožnov,“ dodal.

Ekologická katastrofa v Bečvě byla politicky zneužita v předvolebním boji, řekl Brabec. „Řada především opozičních politiků měla jasno, kdo je viníkem, jakou roli v tom určitě hrálo roli ministerstvo životního prostředí nebo Česká inspekce životního prostředí. Rozpoutala se doslova kampaň,“ uvedl Brabec. Zkritizoval zejména útoky právě na ČŽIP, označila je jako směšné, hnusné, drzé a neuvěřitelné.

Na 38 kilometrech otrávené řeky byly odebrány desítky vzorků vody a ryb. Podle Brabce byly v několika nezávislých laboratořích vyhodnocovány, aby výsledky testů byly nezpochybnitelné.

Další úhyn zvířat i rostlin se podle Brabce nepotvrdil, bude to ale ještě předmětem zkoumání.

Kyanid zastavilo až zředění řeky

Podle ministra se všichni zasahující snažili co nejdříve zastavit znečištění řeky, které se zastavilo až nad jezem v Přerově. „Kyanidy se rozpouštějí ve vodě, takže je nelze zachytit nornými stěnami,“ řekl Brabec. Pomoci podle něj mohly až manipulace na vodních tocích, upustila se například voda z nádrže Bystřička, díky tomu se koncentrace kyanidu naředila a ryby přestaly hynout.

Kyanid se pohyboval zejména v proudu řeky, zahynuly proto zejména proudomilné ryby jako parma, ostrorepka nebo cejn. Celkem rybáři vylovili 40 tun leklých ryb. Další úhyn zvířat i rostlin se podle Brabce nepotvrdil, bude to ale ještě předmětem zkoumání. Jedový mrak se v řece objevil v neděli mezi Choryní a Lhotkou nad Bečvou na Vsetínsku. Dostal až k Lipníku nad Bečvou, leklé ryby se ale objevily i v Přerově. Bečva se na Přerovsku vlévá do řeky Moravy, do ní se však kyanid přes obavy odborníků nedostal.

Brabec uvedl, že jednal s rybáři o obnovení života v Bečvě. Kromě pomoci z jeho rezortu budou rybáři spolupracovat i s ministerstvem zemědělství na zarybnění řeky. Předtím je však nutné tok detailně zmapovat.