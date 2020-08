Zájem o členství ve volebních komisích je letos nižší, problém mají hlavně menší obce

Například v Božím Daru na Karlovarsku mají vždy jednu komisi. Zaplnit její čtyři místa přitom až do letošního roku nikdy nebyl problém. „Je to s jistými podmínkami, chtějí pracovat ve štítech a mít před sebou zástěnu z plexiskla,“ uvedl starosta města a senátor Jan Horník (STAN).

Pokud by přece jen nakonec všechna místa obsazená nebyla, musel by starosta o výpomoc požádat jednoho ze čtyř úředníků, které na radnici má. „Všeobecně vidím problém u menších obcí, které nemají alespoň čtyři zaměstnance, jako máme my, ale je tam třeba jen starosta nebo účetní. V tom vidím velký problém,“ dodal Horník.

Jak dostat lidi do komise, teď řeší i ve středočeských Dolních Břežanech. V místní škole pomáhali při volbách hlavně starší lidé. Ti teď účast odmítli. Pomocí výzvy tak město hledá zhruba deset mladých dobrovolníků.

„Situace je výrazně horší, než byla v předchozích letech. Tehdy tu byla celá řada stálých členů komise v seniorském věku, kteří to brali jako přivýdělek,“ uvedl starosta Dolních Břežan Vešlav Michalik (STAN). „Výzvu jsme dali v minulém týdnu s termínem do 31. 8.,“ dodal.