Vláda rozhodla o zapojení studentů v nemocnicích a vyzvala k práci z domova

Na tiskové konferenci po jednání vlády vystoupil premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Ten sdělil, že povinné testování bude od 10. března platit i pro veřejný sektor, a to pro úřady s padesáti a více pracovníky. Vláda také vyzvala zaměstnavatelské svazy, aby firmy dělaly maximum pro to, aby lidé co nejvíce využívali práci z domova, takzvaný home office.