Klimatičtí aktivisté postříkali Stonehenge barvou

Klimatičtí aktivisté ze skupiny Just Stop Oil postříkali Stonehenge oranžovou práškovou barvou – den předtím, než se u pět tisíc let starého monumentu mají shromáždit davy lidí u příležitosti letního slunovratu. Skupina uvedla, že akci podnikla, „aby nastupující vláda podepsala právně závaznou smlouvu o postupném ukončení využívání fosilních paliv do roku 2030“. Britský premiér Rishi Sunak akci odsoudil a pachatele označil za ostudné.