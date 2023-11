Trumpova můra, Hitlerův brouk. Vědci zvažují změnu systému pojmenování zvířat

Příznivci stávajícího systému tvrdí, že dohadování se o názvech a jejich vhodnosti a následné hledání jmen nových by znamenalo ztrátu času a do taxonomie by vneslo chaos. Změny by podle nich měly být povoleny jen při chybách v označení.

Hrozí, že diskuse o jménech přeroste v mezinárodní střet, píše The Guardian. „Lidé na obou stranách barikády na to mají velice vyhraněný názor,“ říká botanička Sandra Knappová z Přírodovědného muzea v Londýně. Důležitá je podle ní diskuse, zasadila se tedy o její zařazení na program Mezinárodního botanického kongresu, který se bude konat příští rok v červenci v Madridu. Účastníci budou o změně jmen na akci také hlasovat.