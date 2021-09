Na podzim se domy plní pavouky a hmyzem. Vědci řeší, jak poznají, že se mají začít skrývat před zimou

Některé druhy hmyzu si zase umí vyrábět obdobu nemrznoucí směsi, které se využívá v automobilech – díky takovým koktejlům proteinů se umí vyrovnat i s mnohem nižšími teplotami, než jejich tělíčka snášejí běžně. Většina hmyzu ale pro překonání zimy využívá proces podobný zimnímu spánku u savců. Říká se mu odborně diapauza a jedná se o masivní zpomalení většiny životních pochodů organismu.

Aby byla efektní, nesmí ale teplota klesnout příliš, pak by se životní procesy v těle hmyzu nezpomalily, ale úplně zastavily – a tvor by zemřel. Proto si na podzim hmyz hledá chráněné místo, kde by mohl přečkat zimu. To je důvod, proč v tomto ročním období vidíme v našich domech více nejrůznějších létavých i nelétavých bezobratlých.

Některé druhy se dokonce připravují na zimu kolektivně – třeba hejna berušek se často choulí na okenních parapetech nebo pod kameny.

Všechny tyto příčiny společně způsobují, že na podzim je v přírodě hmyz najednou vidět mnohem méně často než třeba o pár týdnů dříve. Je pravda, že řada druhů v této době přirozeně umírá – ale až poté, co připraví pro jarní vzkřísení své budoucí generace.