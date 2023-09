Do Libye přinesl zkázu medikán. Středomořské obdoby hurikánů budou nejspíš stále častější

To byl ostatně i případ medikánu Daniel. Vytvořil se z tlakové níže, která byla výrazněji vyjádřena ve vyšších hladinách než u zemského povrchu. Tato níže minulý týden přinesla nejprve extrémní srážky do Řecka (až 750 milimetrů za 24 hodin), což vedlo k ničivým a rozsáhlým přívalovým povodním především v centrální části země, v Tesálii.

Medikány budou silnější, čekají klimatologové

V souvislosti se změnou klimatu se diskutuje i otázka jejího vlivu na medikány. Zatímco u počtu vznikajících medikánů se předpokládá spíše mírné snížení, případně podobné počty, jaké jsou obvyklé v současnosti, s velkou pravděpodobností se dá očekávat zvýšení intenzity.

To by mělo platit obzvláště u nejsilnějších, a tedy potenciálně nejničivějších medikánů – ty by měly být v budoucnu ještě silnější, a to jak z hlediska intenzity a množství srážek, tak i síly větru. Z hlediska prostorového rozložení by měl jejich počet narůstat spíš v západním Středomoří, ale i v oblasti Černého moře, zatímco v centrálním Středomoří jich pravděpodobně spíše ubude.