Lov nebyl vlastní jen mužům, úspěšné v něm byly i ženy. Výzkum narušuje obvyklý mýtus

Po desetiletí se vědci domnívali, že první lidé měli rozdělenou práci – muži se obvykle věnovali lovu a ženy sběru. Toto tvrzení se objevuje nejen v učebnicích, ale často se používá i jako argument pro existenci „přirozených rolí“, jaké mají zastávat i dnešní muži a ženy. Teď ale nová studie naznačuje, že představa o nelovících ženách je mylná.

Nový výzkum nabourává jeden z klíčových důkazů, o které se vědci opírali při odvozování toho, jak asi vypadal život v období, které začalo zhruba před 200 tisíci lety, kdy se Homo sapiens poprvé objevil jako druh.

Přímé důkazy o tom, jak život prvních lidí v této době vypadal, jsou velmi omezené. Tato fáze vývoje skončila zhruba před asi devíti tisíci lety, kdy si člověk osvojil zemědělství – to pak vedlo k jeho usazování ve stále větších sídlech a postupně ho to nasměrovalo až do moderní společnosti.

Ani poté ale lovci nezanikli – po celém světě přetrvaly skupiny, často v odlehlých oblastech zemí s nízkými a středními příjmy, které žijí loveckým a sběračským způsobem života. Antropologové a další odborníci získali svolení těchto skupin žít po jejich boku a vypracovali podrobné zprávy o pozorování. A právě na základě těchto pozorování vznikala většina představ o dávnější minulosti člověka.