Mysleli si, že je to holubí trus. Před 60 lety dva Američané náhodou objevili důkaz Velkého třesku

Když se to nedalo svést na holuby a vysvětlení nepocházelo ze známých vlastností vesmíru, začali Penzias a Wilson hledat teoretická vysvětlení a také pomoc u jiných vědců. Přibližně ve stejné době fyzik z Princetonské univerzity Robert Dicke přišel s teorií, že pokud by vesmír vznikl podle teorie Velkého třesku, existovalo by v celém vesmíru záření o teplotě kolem tří stupňů Kelvina.

Když se Penzias a Wilson spojili s jeho laboratoří, tak už Dicke zkoušel hledat důka. Zatím ale marně. Ale kdy navštívil Bellovy laboratoře, najednou do sebe všechno zapadlo. Záhadný rádiový signál měl všechny jím předpovězené vlastnosti a musel tedy být skutečně zářením kosmického pozadí. A tedy i důkazem Velkého třesku.

Obě skupiny publikovaly své výsledky současně v časopise Astrophysical Journal Letters. Oceněna ale byla jen jedna: Penzias a Wilson dostali roku 1978 za svůj objev Nobelovu cenu za fyziku. O více než tři desetiletí později vyslala NASA na oběžnou dráhu družici COBE (Cosmic Microwave Background Explorer), která toto záření podrobně zkoumala a vytvořila první podrobnou mapu analyzující malé nepravidelnosti v mikrovlnném pozadí. I za to byla odměnou další Nobelova cena.