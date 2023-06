Vědci poprvé poslali energii z oběžné dráhy na Zemi. Může to otevřít cestu k orbitálním elektrárnám

Obnovitelné zdroje energie by měly v polovině století tvořit 90 procent trhu s energií a elektřina získaná ze solárních panelů by se na tom měla podílet asi z půlky.

Podle odhadů energetických expertů bude elektřiny získané z tří hlavních metod obnovitelné energetiky v příštích desetiletích exponenciálně přibývat: do roku 2035 dosáhnou 40 procent a do roku 2050 až 45 procent.

Jedním z řešení by se mohla stát takzvaná vesmírná solární energie. Družice by díky své pozici na oběžné dráze mohly snadno získávat energii ze Slunce 24 hodin denně, 365 dní v roce. Ovšem vědci se celé desítky let potýkají s otázkou, jak pak tuto energii poslat na Zemi.

Kosmická energie zaměřená k Zemi

Projekt se plánoval od roku 2011, do kosmu se dostal na začátku letošního roku. Už to samotné autoři označují za úspěch. Zařízení je totiž značně složité a citlivé, takže se obávali, že let na orbitu by nemuselo vydržet.

Pak vědci provedli několik experimentů. V prvním z nich přenesli bezdrátově energie v kosmu na vzdálenost asi třiceti centimetrů. „Naše experimenty nám potvrdily, že MAPLE dokáže úspěšně přenášet energii do přijímačů ve vesmíru,“ uvedl Hajimiri. „Podařilo se nám také naprogramovat soustavu tak, aby směřovala svou energii k Zemi.“ Energii vyslanou satelitem se podle něj podařilo zachytit na střeše univerzity.