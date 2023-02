Černé díry rodí do našeho vesmíru temnou energii. Nová studie popírá, že jde o singularity

Vědci k tomu nedospěli nějakou teoretickou úvahou, ale detailní analýzou dat. Na výzkumu se podílelo 17 expertů z devíti zemí; vedla ho Havajská univerzita. Výsledky vyšly ve dvou článcích v časopisech The Astrophysical Journal a The Astrophysical Journal Letters.

Spoluautor studie Dave Clements je z výsledků nadšený: „Je to opravdu překvapivý výsledek. Začali jsme jenom zkoumat, jak černé díry rostou, ale možná jsme našli odpověď na jeden z největších problémů současné kosmologie.“

Ještě dál jde další spoluautor výzkumu Chris Pearson, podle něhož jsou závěry možná dokonce převratné: „Pokud tato teorie obstojí, pak to způsobí revoluci v celé kosmologii, protože konečně máme řešení původu temné energie, která mátla kosmology a teoretické fyziky více než dvacet let.“

Gravitace versus temná energie

Až do konce dvacátého století to vypadalo, že vesmír dává smysl. Ale v devadesátých letech se ukázalo, že rozpínání vesmíru se zrychluje. To velmi zjednodušeně znamená, že všechno v kosmu se vzdaluje od všeho dalšího, a to stále rychleji. Celé to ale odporuje tomu, co se o vesmíru vědělo dřív – gravitační přitažlivost mezi všemi objekty ve vesmíru by totiž měla rozpínání naopak zpomalovat. Jak je to tedy možné?

Nevíme. Teorií vzniklo mnoho, ale žádná není obecně přijímaná ani dokonalá. Nejčastějším vysvětlením se tedy stala „temná energie“ – temná v tomto případě znamená stejně tak „našimi přístroji neviditelná“ jako prostě „záhadná“. Ta by měla být zodpovědná za to, že tlačí věci od sebe silněji než gravitace.

Podobný koncept navrhl už Albert Einstein; ten se snažil zase zavést takzvanou „kosmologickou konstantu“, která by měla působit proti gravitaci a bránit tak vesmíru v kolapsu. Samotný Einstein sice později tuto myšlenku opustil, podle fyzika George Gamowa ji dokonce označil za svůj největší omyl, ale stejně se do moderní fyziky – vyhozená dveřmi – vrátila oknem.