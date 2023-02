Místo moderátorů umělá inteligence. Analytici odhalili vlivovou kampaň, která se poprvé obešla bez lidí

Fiktivní médium Wolf News zastupovali moderátoři Jason a Anna, produkty umělé inteligence vytvořené britskou společností Synthesia. Tento pět let starý start-up nabízí svým klientům program schopný vytvářet falešná videa za pouhých 30 dolarů měsíčně.

Moderátoři ve videu kritizují vášnivě (a pravdivě) Spojené státy za selhání v oblasti kontroly střelných zbraní. Uvádějí, jak moc v USA lidé umírají zastřelením a srovnávají to s jinými zeměmi vyspělého světa. Nakonec pochválí politickou zodpovědnost Číny a její úspěchy na mezinárodní konferenci.

Produkty společnosti Synthesia jsou z velké části určeny a prodávány jako nástroje pro řešení, která šetří náklady a čas, jako jsou například interní videa pro školení. Mezi dřívější klienty inzerované na webových stránkách společnosti patří Amazon a Novo Nordisk.

Ukázky společnosti Synthesia, stejně jako propagandistické klipy, na které upozornil The New York Times, nejsou zrovna kvalitní – avataři mluví převážně monotónním hlasem, mají strnulou mimiku, zpožděný zvuk a nerealistické pohyby, například příliš pomalé mrkání.

Obvykle to není problém, klienti jsou ochotni tyto aspekty obětovat, protože je produkt mnohem levnější. U „zpravodajství“ to ale působilo značně nevěrohodně a možná i to bylo příčinou toho, proč byla videa neúspěšná. Přesto odborníci ze společnosti Graphika upozorňují, že se tato technologie rychle zdokonaluje a brzy bude prezentovat dezinformace, které budou mnohem méně rozeznatelné od skutečných videí.

Podmínky služby Synthesia jasně zakazují generování „politického, sexuálního, osobního, kriminálního a diskriminačního obsahu“. Společnost má oddělení kontrolující, zda klienti neporušují zásady deepfake obsahu, na rozdíl od nenávistných projevů nebo explicitního obsahu je však velmi obtížné odhalit obsah s propagandou či dezinformacemi.

Victor Riparbelli, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Synthesia, americkému deníku řekl, že společnost nese plnou odpovědnost za bezpečnostní selhání a že předplatitelé stojící za Wolf News byli následně zablokováni za porušení zásad společnosti.

I když tento pokus nebyl příliš úspěšný, analytici ze společností Graphika varují, že jde jen o začátek a že už brzy budou dostupné mnohem pokročilejší programy, které využijí lepších technologií a tito moderátoři budou jak vzhledem, tak i vystupováním k nerozlišení od těch lidských. A je tedy jen otázkou času, kdy to někdo využije nebo zneužije pro extrémně přesvědčivá videa a obrázky pro své vlivové operace.