Kdyby vyhynuli savci na Madagaskaru, ekosystémům by trvala obnova 23 milionů let

Svět po vymření

Věda se většinou nevěnuje otázce „co by, kdyby“ – tentokrát to ale vědci udělali. Ve studii, která vyšla v časopise Nature Communications, se její autoři zaměřili na to, jak dlouho by trvalo, než by se Madagaskar po vyhynutí svých původních obyvatel znovu zaplnil novými soubory savců, které by tvořily podobně pestrý a bohatý ekosystém, jako je ten současný. Trvalo by to podle nich mnohem déle než u jiných ostrovů, například v Karibiku – a to nejméně 23 milionů let. U menších ostrovů je to přitom průměrně „pouhých“ 1,6 milionu let.

„Je naprosto jasné, že existují celé linie unikátních savců, které se vyskytují pouze na Madagaskaru a které už buď vymřely, nebo jsou na pokraji vyhynutí. Pokud nepřijmeme okamžitá účinná opatření, Madagaskar ztratí 23 milionů let evoluční historie savců – což znamená, že celé linie, které jsou na Zemi jedinečné, už nikdy nebudou existovat,“ uvedl ve svém prohlášení spoluautor studie Steve Goodman.

Rychlá evoluce i vymírání

Ostrovy, jako je Madagaskar, jsou evolučně zajímavé v tom, že tyto procesy na nich probíhají mnohem rychleji než mimo ně. Jenže stejně rychlejší je tam také vymírání.

Ve studii vytvořil mezinárodní tým madagaskarských, evropských a amerických vědců soubor dat o všech známých druzích savců, kteří na Madagaskaru koexistovali s lidmi za posledních 2500 let. Nalezli 219 druhů savců žijících v současnosti a navíc dalších 30 druhů, které za poslední dvě tisíciletí vyhynuly, včetně lemura velikosti gorily.

Vědci sestavili genetické rodokmeny, které ukazují, jak jsou si všechny tyto druhy příbuzné a jak dlouho trvalo, než se vyvinuly ze společných předků. Z toho pak byli schopni zjistit, jak dlouho trvalo, než se tato biodiverzita vyvinula – a to se stalo podkladem pro kvalifikovaný odhad, jak dlouho by evoluci trvalo „nahradit“ všechny ohrožené savce, pokud by vyhynuli.

Obnovení rozmanitosti savců žijících na souši, kteří již vyhynuli, by trvalo zhruba tři miliony let. Modely naznačují, že pokud by vyhynuli všichni v současnosti ohrožení savci, trvalo by obnovení této úrovně rozmanitosti mnohem déle, nejméně 23 milionů let. Jak by tato obnova vypadala, samozřejmě vědci neví, evoluční podmínky a tlaky by totiž byly jiné než ty v minulosti – a proto by byl i jiný výsledek. Návrat k současným druhům by byl ale v každém případě nemožný.