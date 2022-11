Konference odmítla rozvolnění pravidel obchodu se slonovinou. Rozhodla i o lepší ochraně pěti set druhů

„Podobně se podařilo zabránit návrhu, který měl umožnit obchod s rohovinou získanou z rohů nosorožců tuponosých jižních. Jeho prosazením hrozila stimulace nelegálního obchodu a také pytlačení těchto vzácných zvířat. EU naopak pomohla prosadit upravený návrh Namibie, který za striktních podmínek povoluje vývoz těchto savců do jeho původních lokalit, což by mělo přispět k jeho in situ ochraně,“ dodal.

Podle českého ministerstva se v Panamě povedlo rovněž vyjednat zpřísnění mezinárodního obchodu s mnoha druhy plazů a obojživelníků, které v evropských zemích hojně chovají teraristé. Jde například o agamu kočinčinskou, pačolka laoského nebo želvu žlutočelou.

Kladivouni pod ochranou

Dalším úspěchem je podle ministerstva to, že bylo vyhověno návrhu EU a nově budou chráněny doposud nezařazené druhy žraloků z čeledi kladivounovitých. Společně s dalšími státy se podařilo prosadit i zvýšení ochrany žraloků z čeledi modrounovitých.