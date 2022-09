Z problému prospěch. Vědci dokázali účinně přeměnit oxid uhličitý na ethen

Oxid uhličitý vypouštěný lidmi je hlavní příčinou současného oteplování planety, růst teplot zároveň přináší hlad, nedostatek vody, častější požáry a další katastrofy. Vědci zkoušejí už od začátku tisíciletí najít cestu, jak negativní efekt přeměnit v poztivní. Ale zatím to bylo stále složité, drahé nebo neúčinné.

Čistý zápor

Podle autorů jejich přístup překonává cíl čistých nulových emisí uhlíku, který si kladou jiné technologie zachycování a přeměny uhlíku. Ten jejich totiž reálně snižuje celkovou produkci oxidu uhličitého v průmyslu. „Je to čistý zápor,“ popsali. „Na každou tunu vyrobeného ethenu odvedete šest tun oxidu uhličitého, které by se jinak dostaly do atmosféry.“

Předchozí pokusy o přeměnu oxidu uhličitého na ethen se opíraly o reaktory, které ale dokázaly přeměnit na uhlovodíky pouhých deset procent emisí CO 2 . Ethen musel být navíc později oddělen od oxidu uhličitého v energeticky náročném procesu, který často zahrnuje fosilní paliva.

V přístupu UIC prochází elektrický proud článkem, jehož polovina je naplněna zachyceným oxidem uhličitým a druhá polovina roztokem na bázi vody. Elektrizovaný katalyzátor vtahuje nabité atomy vodíku z molekul vody do druhé poloviny jednotky oddělené membránou, kde se spojí s nabitými atomy uhlíku z molekul oxidu uhličitého za vzniku ethenu.

Ethen lidstvo potřebuje

Mezi vyráběnými chemikáliemi na světě je ethen na třetím místě v emisích uhlíku po čpavku a cementu. Používá se nejen k výrobě plastových výrobků pro obalový, zemědělský a automobilový průmysl, ale také k výrobě chemikálií používaných v nemrznoucích směsích, lékařských sterilizátorech a vinylových obkladech domů.

Ethen se obvykle vyrábí procesem, který vyžaduje obrovské množství tepla. Vzniká při něm navíc přibližně 1,5 tuny emisí uhlíku na tunu vyrobeného etylenu. Protože se ročně vyrobí v průměru asi 160 milionů tun etylenu, celosvětově to způsobí více než 260 milionů tun emisí oxidu uhličitého.

Kromě ethenu se vědcům z UIC podařilo pomocí elektrolýzy vyrobit i další produkty bohaté na uhlík, které jsou užitečné pro průmysl. Dosáhli také velmi vysoké účinnosti přeměny sluneční energie, když deset procent energie ze solárních panelů přeměnili přímo na výstupní uhlíkový produkt.