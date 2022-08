Silný skus dravých dinosaurů umožnily zploštěné oční důlky, uvádí studie

Dinosauři se poprvé na Zemi objevili zhruba před 230 miliony let v období triasu, přičemž změna očnice se projevila až po milionech let. Raným příkladem této změny byl severoamerický dilophosaurus, který žil zhruba před 190 miliony let v období jury.

Teropodi s modifikovanými očnicemi měli užší oční důlky, čímž se zmenšily oční bulvy, ale zvětšil prostor pro svaly čelisti, uvedl Lautenschlager. Studie nezkoumala, zda tyto evoluční změny měly vliv na ostrost vidění.