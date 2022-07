V Evropě stoupá znečištění ozonem. Příčinou je vlna veder

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila limit pro osmihodinovou expozici přízemnímu ozonu na 100 mikrogramů na metr krychlový. V některých místech na jihu Evropy, zejména na Pyrenejském poloostrově a jihu Itálie, tyto hodnoty přesáhly 200 mikrogramů na metr krychlový. Jihovýchodní Anglie, severní Francie a země Beneluxu v současné době zaznamenávají denní koncentrace vyšší než 120 mikrogramů. Vrcholu by měly dosáhnout do 20. července, poté klesnou.