Rozpálená Evropa se připravuje na týden plný teplotních rekordů

Horké počasí s sebou nese i další negativní jev, a to jsou četné přírodní požáry. Kvůli nim muselo přechodně opustit své domovy už několik desítek tisíc obyvatel, s plameny bojují tisíce hasičů, přesto se jim ne všude daří ohně likvidovat nebo dostat pod kontrolu.

Téměř jistě tak bude tento národní rekord pokořen, a to nejen v Londýně. Extrémně teplá noc přitom představuje pro lidský organismus další vysokou zátěž, zejména v městských oblastech, které se ochlazují výrazně pomaleji než venkov. Na rozdíl od Španělska navíc nemá drtivá většina domů v Británii klimatizaci, před horkem tak nebude úniku. Pro zajímavost – průměrné denní maximum v červenci se v Londýně pohybuje kolem 24 °C, minimum kolem 14 °C. Dobrou zprávou ale je, že v Británii se ve středu asi o deset stupňů ochladí.

Jedním z důvodů je poměrně suchý závěr zimy v kombinaci s nadprůměrně teplým jarem, které urychlilo výpar z půdy.

Vlna veder z jihozápadní a západní Evropy dorazí v úterý a ve středu naplno i do střední Evropy. V Česku se čekají maxima šplhající ojediněle nad 35 °C, v Německu může být zítra a pozítří 38 až 39 °C, vyloučena není ani čtyřicítka. Podobně teplo bude ve druhé polovině týdne také v Maďarsku a na Slovensku – některé modely přitom počítají dokonce s maximy přesahujícími 40 °C. V Česku to zatím vypadá, že nejteplejším dnem týdne bude středa, kdy naměříme až 36, případně 37 °C. Teploty kolem nebo nad tropickou třicítkou vydrží až do soboty.