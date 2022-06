Jako kdyby měl člověk výšku Mount Everestu. Vědci objevili superobří bakterii

Neobvyklá velikost je pozoruhodná, protože bakterie nejsou běžně viditelné bez pomoci mikroskopu. V tomto případě je ale pozorovatelná v Petriho misce bez jakéhokoliv přístroje.

„Je asi pěttisíckrát větší než většina bakterií. Abychom to uvedli do nějakého kontextu: Je to stejné, jako kdyby člověk narazil na jiného člověka vysokého jako Mount Everest,“ komentoval velikost objevu autor objevu Jean-Marie Volland.

Úkol geneticky popsat neobvyklá vlákna dostala Silvina Gonzalez-Rizzová. Ta si zpočátku myslela, že se jedná o nějaký neznámý mnohobuněčný organismus, jenže brzy se ukázalo, jak byla na omylu: každé vlákno je jedna gigantická buňka, která tvoří bakterii. „Uvědomili jsme si, že jsou jedinečné.“

Vědci pak už snadno další analýzou zjistili, že se jedná o bakterii patřící do rodu Thiomargarita, pojmenovali ji Thiomargarita magnifica. „Magnifica proto, že magnus v latině znamená velký a připomíná i nádherné francouzské slovo magnifique (velkolepý),“ vysvětlila Gonzalez-Rizzová. „Takový objev otevírá nové otázky o typech bakterií, které jsme zatím nemohli studovat.“