V Číně letos poprvé od velkého hladomoru zřejmě ubude lidí. Trend by mohl mít zásadní důsledky

Podle nejnovějších údajů čínského Národního statistického úřadu vzrostl počet obyvatel Číny v loňském roce z 1,41212 miliardy na pouhých 1,41260 miliardy. A to představuje rekordně nízký nárůst o pouhých 480 tisíc osob. Z pohledu Česka to sice může vypadat jako vysoké číslo, ale pro Čínu je to málo – ještě před deseti lety tam totiž ročně přibývalo asi osm milionů lidí.

Letošek podle dosavadních dat může být prvním rokem, kdy začne populace v Číně opravdu klesat, přibližně tempem 0,49 na 1000 osob. Po roce 2025 by se podle těchto predikcí mohla populace v Číně snižovat rychlostí asi milion lidí za rok. Podle demografů to bude mít zásadní ekonomické i společenské důsledky.

Pro zpravodajský server South China Morning Post to potvrdil viceprezident Čínské populační asociace, demograf Yuan Xin. Uvedl, že růst čínské populace se v roce 2022 přiblíží nule a poté vstoupí do fáze normalizovaného poklesu. „Přirozený přírůstek obyvatelstva činil v roce 2020 2,04 milionu osob, v roce 2021 to bylo jen 0,48 milionu osob,“ uvedl Yuan. „Podíváme-li se na celkový počet obyvatel země, který činí 1,4 miliardy, můžeme v podstatě říci, že počet narozených dětí je kompenzován počtem zemřelých. Na základě zkušeností ze zemí a regionů, které začaly populačně klesat, nenastává nulový přírůstek obyvatelstva v pevně daném časovém bodě. Dochází k němu spíše v časovém období trvajícím několik let, během něhož přirozený přírůstek obyvatelstva kolísá kolem nuly,“ dodal.

Je stále ještě možné, že se jedná jen o odchylku, kterou způsobila dramatická epidemiologická opatření proti covidu a nejistota spojená s pandemií. Nová opatření čínské vlády i dlouhodobější statistiky ale naznačují, že se jedná o trend, který se sám jen tak nezvrátí.

Jak se to stalo

Na konci osmdesátých let dvacátého století ještě v Číně jedna žena měla průměrně 2,6 dětí. Demografie říká, že k udržení stabilní populace, aby počet obyvatel státu neklesal, je zapotřebí, aby to bylo nejméně 2,1 dětí na matku. Jenže pak začala tamní čísla pomalu, ale setrvale klesat – od roku 1994 se pohybovala mezi 1,6 a 1,7 a v roce 2020 sklouzla na 1,3 a v roce 2021 už jen na pouhých 1,15.

S poklesem plodnosti se potýká velká část bohatých zemí po celé planetě. Například v Austrálii a Spojených státech vykazují 1,6 porodu na ženu, v České republice 1,71 porodu na ženu. Ve stárnoucím Japonsku je to jen 1,3 – což je ale pořád lepší výsledek než Čína.

Pro Peking představovala dlouhou dobu hrozbu nadměrně velká populace, kterou by země nebyla schopná nasytit –⁠ za problém se to pokládalo přinejmenším od doby velkého hladomoru. To bylo příčinou takzvané politiky jednoho dítěte. Jenže demografická rovnováha se v posledních dekádách vychýlila opačným směrem a země tak roku 2016 toto pravidlo opustila. Od té doby se naopak snaží porodnost podporovat, vloni dokonce zavedla politiku tří dětí, kterou prosazuje daňovými i jinými pobídkami. Nová data ale ukazují, že to nefunguje.