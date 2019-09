Vymíráme. Demografické změny jsou časovaná bomba, varoval Babiš na summitu v Maďarsku

Připomněl, že míra porodnosti v Česku je 1,7 dítěte na ženu. Je tak nejvyšší ze zemí visegrádské čtyřky (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko), nedosahuje ale hranici prosté reprodukce, tedy 2,1 dítěte na ženu.

Rodiny by si podle něj dovolily jedno či dvě děti i bez různých státních pobídek, protože si potomky nepořizují z důvodu, aby dosáhly na nějakou formu podpory. „Každá podpora rodiny je správná. (…) Nás všechny však čeká mnohem tvrdší oříšek – jak pomoci rodinám, které by chtěly mít tři a více dětí. Třetí dítě znamená větší byt, větší auto, to jsou obrovské položky do rodinného rozpočtu,“ řekl Babiš. Dodal, že v Česku není dostatečná nabídka pružných forem práce, jako například zkrácených pracovních úvazků.

Orbán: Migrace úbytek obyvatelstva neřeší

Maďarský premiér Viktor Orbán v projevu na konferenci řekl, že je třeba zavrhnout tvrzení, podle kterých migrace v globálním měřítku dokáže vyřešit otázku úbytku populace. Dvoudenní konferenci o demografii, která skončí v pátek, uspořádala maďarská vláda a kromě politiků na ni přišli i zástupci církví. Spolu s Babišem na summit dorazila i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Odpoledne se Babiš zúčastní setkání zástupců českých a maďarských měst a obcí na českém velvyslanectví v Budapešti. Schůzka představitelů samosprávy se podle úřadu české vlády kromě debaty o budoucím rozvoji vzájemné spolupráce zaměří i na sdílení zkušeností z úspěšných projektů se zaměřením na mládež a výměnné pobyty.