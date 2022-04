Ruští vojáci si povídají přes nezabezpečené sítě. Umělé inteligence naslouchají

Samotné sledování toho, co si vojáci přes vysílačky nebo mobilní telefony říkají, není moc užitečné – ale když se spojí s technologií zpracování přirozeného jazyka, získává to zcela nový rozměr. Algoritmy natrénované na obrovských balících dat totiž dokáží přepisovat řeč, identifikovat obličeje nebo hlas a provádět další úkoly, často s vysokou přesností.

Podle Gourlyho to nebylo vůbec snadné – zahrnovalo to například přeučení umělých inteligencí na rozpoznávání hovorových výrazů pro vojenská vozidla nebo zbraně.

Analytik think tanku New America Peter W. Singer, který se specializuje na moderní válku, patří mezi ty, kteří takové chyby od Rusů nečekali, a pořád mu nedávají příliš smysl. „Rusko v minulých konfliktech samo používalo odposlechy otevřené komunikace, například v Čečensku. Takže by si mělo být vědomé těch rizik,“ podotýká. I kdyby Ukrajinci tyto odposlechy analyzovali jen pomocí „lidských sil“, stejně by tak dostali obrovské množství kvalitních informací – o pohybech jednotek, jejich zásobování, budoucích záměrech a také morálce.

„Svědčí to o selhání komunikačního vybavení, jisté aroganci a možná i o míře zoufalství na vyšších úrovních ruské armády,“ dodává australský generál ve výslužbě a spisovatel Mick Ryan.

Proč Rusko nevyužívá šifrování

Ruská armáda samozřejmě má k dispozici sítě, které mohou vojáci využívat k šifrované komunikaci. Ale podle toho, jak často ukrajinští vojáci zveřejňují nepřátelskou komunikaci nešifrovanou, se zdá, že ji příliš nevyužívají.

Poprvé se to údajně ukázalo, když důstojník Federální bezpečnostní služby (FSB) použil nezabezpečenou linku, aby do Ruska oznámil tak zásadní informaci, jako byla smrt generála Vitalije Gerasimova v bojích u Charkova.

Výkonný ředitel skupiny investigativních novinářů Bellingcat Christo Grozev popsal, že důstojník FSB sdělil svému šéfovi se sídlem v ruském městě Tula, že „ztratil veškerou zabezpečenou komunikaci“. Zpravodajec o tom informoval pomocí místní SIM karty, proto se odposlech podařil tak snadno.

James Rands ze zpravodajské agentury Janes zaměřené na vojenské informace pro server iNews uvedl, že Rusko zavedlo nový šifrovaný systém nazvaný Era poté, co začalo mít obavy o bezpečnost komunikace. Podle Randse ale tento systém má problémy: „Radioamatéři zjistili, že i skutečně citlivé zprávy, jako když důstojník FSB volá svému nadřízenému, aby mu sdělil, že generál Gerasimov byl zabit, jsou posílány normálními linkami, protože tito důstojníci výslovně říkají, že Era nefunguje.“

Možných vysvětlení je více, někteří analytici naznačují, že je vadný celý systém a nemá dostatečné parametry pro operaci velikosti té, jaká probíhá při invazi na Ukrajinu. Podle Randse je ale vysvětlení ještě jednodušší: „Era vyžaduje 3G nebo 4G, aby fungovala. Ale ruská armáda stožáry těchto sítí při svém postupu ničí, jenže to jí znemožňuje používat vlastní zabezpečenou komunikaci.“