Vědci našli dokonale zachovalou fosilii desetimetrového ichtyosaura

Ichtyosaurus, jehož kostra měří na délku asi deset metrů a lebka váží zhruba tunu, je zřejmě největší a nejkompletnější fosilií tohoto druhu, jakou kdy badatelé v Británii nalezli. Joe Davis z charitativní organizace na ochranu přírody Leicestershire and Rutland Wildlife Trust mořského ještěra objevil při terénních úpravách u vodní nádrže Rutland Water loni v únoru. Zkamenělé pozůstatky vykopal tým odborníků z celé Británie v srpnu a září.

Ichtyosauři se objevili v prehistorických mořích na počátku období triasu (před 251 až 200 miliony let) a vyhynuli v období druhohorní křídy (před 144 až 65 miliony let), tedy ještě dříve, než zmizeli dinosauři. Jejich velikost se pohybovala od jednoho do více než 25 metrů a tvarem těla připomínali delfíny.