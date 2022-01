Vědci z NASA rozvinuli Webbův teleskop. Nejlepší snímky se od něj čekají za půl roku

Teleskop je příliš velký na to, aby se do rakety vešel v celku. Do vesmíru tak cestoval složený. Na postupném rozbalení se podílely desítky inženýrů. Nejobtížnější rozvinutí tepelného štítu z pěti vrstev speciálního materiálu se podařilo začátkem týdne. Posledním krokem bylo vyklopení dvou zrcadel. Větší z nich má průměr 6,5 metru.

Vesmírný dalekohled je stále na cestě na konečnou pozici, která je 1,5 milionu kilometrů vzdálená od Země. To je čtyřikrát dál než umístění Měsíce. Až tam koncem ledna dorazí, bude jeho systémy čekat pět měsíců vědeckých a kalibračních testů a aktivace přístrojů. Nejlepší snímky se podle expertů mohou objevit půl roku po vypuštění do vesmíru.