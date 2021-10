Vědci poprvé detailně popsali, jak dramaticky kouření cigaret zhoršuje průběh covidu

Ohledně vztahu kouření a covidu panuje od začátku pandemie spousta nejasností. Lékaři sice varovali před tím, že kuřáci by měli být obecně respiračními onemocněními více zranitelní, současně se ale objevovaly náznaky, že by je mohl cigaretový kouř do jisté míry chránit před pronikáním viru do těla.

Později se ale ukázalo, že právě práce, která tohle tvrdila, je špatná – její autoři při publikování neuvedli, že mají finanční vazby na tabákový průmysl. Jenže i další výzkumy, které se zabývaly otázkou, jestli kouření souvisí s větší pravděpodobností závažnějšího průběhu covidu, přinášely rozporuplné výsledky.

Jedním z problémů je, že většina těchto studií byla jen „observačních“ – tedy lékaři jen sledovali nějaké skupiny lidí a snažili se spočítat, jaké jejich vlastnosti se projevují na průběhu covidu negativně nebo pozitivně. Ukázalo se ale, že je prakticky nemožné určit, jestli je právě kouření příčinou zvýšeného rizika, nebo zda je na vině něco jiného – například fakt, že kuřáci častěji pocházejí z nižšího socioekonomického prostředí.