Malá družice poprvé zaznamenala gama záblesk, na jejím sestavení pracovali i v Brně

Detekce záblesků je hlavním úkolem nanosatelitu nazvaného GRBAlpha. Prvním záznamem tak prokázal svou funkčnost. Pozorování publikoval v úterý on-line věstník Goddardova centra pro vesmírné lety Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA).

Na vývoji malé družice spolupracovali maďarští, čeští, japonští a slovenští vědci a konstruktéři. Do vesmíru ji vynesla v březnu raketa Sojuz. Necelých patnáct hodin po startu se týmu podařilo s družicí poprvé spojit. „Je to úžasný pocit, vidět, jak něco, co jste ještě před pár měsíci drželi v rukou, vezli v autě a pracovali na tom, teď létá na oběžné dráze kolem Země,“ řekl tehdy Werner.