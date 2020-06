Francouzští vinaři poznají zralost plodů díky satelitům

Cédric Hallereau, vinař: „Tuhle mapu jsme získali díky satelitu a ukazuje vzrůst různých keřů na různých místech vinice. Vidíme tady rozdíly v barvě, které nám umožňují přesněji zacílit naše zásahy na vinici a zjistit, jak různé zóny ovlivňují kvalitu hroznu, abychom je při sklizni mohli oddělovat.“

Spot5 a Formosat2 mají daleko do romantických názvů slavných vín. Podle některých vinařů ale právě tyto dva satelity můžou dobrému jménu dodat ještě lepší chuť. V Chateauneuf du Pape díky satelitní mapě na konci letošní zimy révu vydatně prořezávali a v létě ještě hrozny probrali. „Když utrhnu a ochutnám, můžu dnes říct, že hladina cukru už je docela dobrá. Slupka je trochu silná, ale jelikož je tu vcelku vysoká kyselost, pořád to ještě může trochu uzrát. Příští týden můžeme sklízet,“ řekl vinař Pierre Pastre.

Díky moderní technice dosahují vinaři plánovaných výsledků

Výsledky vyrovnané ve sklepích zřejmě stojí za to. Potvrzují to nejenom zástupy spokojených milovníků vína na celém světě, ale i odborníci. Ti totiž tuší, jakým směrem se chuť dnešních zákazníků ubírá. „Velmi ovocné a svěží. Tohle je přesně ten styl, o který nám jde. A mapa nám pomůže dospět k takovému výsledku každý rok,“ vyjádřil se enolog Didier Robert.

Služby 800 kilometrů vysoko létajících pomocníků využívá zhruba třicet vinic. Stojí je to 5 000 eur ročně, tedy asi sto tisíc korun. Na téhle vinici to znamená přibližně jednu korunu investovanou do každé láhve. Ty se ovšem v drtivé většině vyvážejí do zahraničí za cenu, která investici vrátí stonásobně. Technologie už má proto namířeno třeba do Kanady, Řecka nebo Japonska.