Vysazování nových lesů je ještě účinnější zbraní proti změnám klimatu, než se předpokládalo, ukázal výzkum

Jak konstatovala nová zpráva Mezivládního klimatického panelu zveřejněná v pondělí 9. srpna, planeta Země se otepluje kvůli vyššímu množství skleníkových plynů, které se uvolňují do atmosféry vlivem lidské činnosti. A protože stromy v sobě mohou tento přebytečný uhlík vázat, nabízí se sázet vyšší množství stromů – to by mělo uhlík pohlcovat a Zemi ochlazovat.

Jenže tato úvaha nemusí být správná, varuje množství studií. Existuje totiž i teorie, že sázení lesů ve středních zeměpisných šířkách (tedy například v Severní Americe nebo Evropě) by mohlo naopak způsobit rychlejší oteplení planety. Lesy totiž pohlcují velké množství slunečního záření, protože mají nízké albedo – tak se označuje míra schopnosti povrchu odrážet sluneční světlo. V tropech je nízké albedo kompenzováno vyšší absorpcí oxidu uhličitého hustou celoroční vegetací. V mírném podnebí by ale zadržované sluneční teplo mohlo vyvážit jakýkoli ochlazující účinek, který by lesy poskytovaly díky odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry.

Výjimka ve výjimce

Působí to složitě – jenže ve skutečnosti je to ještě složitější – nová studie vědců z Princetonské univerzity totiž zjistila, že tyto obavy opomíjejí klíčový faktor – mraky. Ve výzkumu, který vydali v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, uvádějí, že hustější formace mraků spojené s lesnatými oblastmi znamenají, že zalesňování je s velkou pravděpodobností při ochlazování zemské atmosféry ještě účinnější, než se dosud předpokládalo.

„Hlavní věc je, že nikdo nevěděl, jestli je vysazování stromů ve středních zeměpisných šířkách dobré, nebo špatné – a to kvůli problému s albedem,“ uvedl autor práce Amilcare Porporato. „Jenže když vezmeme v úvahu, že mraky se častěji tvoří nad zalesněnými oblastmi, pak je výsadba stromů na velkých plochách výhodná a měla by se cíleně provádět pro klimatické účely.“

Mraky mají totiž přes den na Zemi ochlazující – i když přechodný – účinek. Kromě toho, že oblaka přímo blokují dopad slunečních paprsků na zemský povrch, mají navíc vysoké albedo, podobně jako led a sníh. Moderní klimatologie s nimi má ale problém: vzhledem k jejich nestabilitě a proměnlivosti se jen těžko studují a ještě hůř zahrnují do různých klimatických modelů – proto bývají mnohdy vynechávány.