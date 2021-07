Brněnská firma chce získávat nerostné zdroje z kosmu. Dostala i evropskou podporu

Mise vychází z předpokladu, že v budoucnu se budou nerostné suroviny těžit a případně zpracovávat také z materiálů mimo planetu Zemi. Čeští vědci a inženýři se proto nejprve zaměří na zmapování zdroje surovin. Pro systematické mapování přírodních zdrojů ve vesmíru je třeba prozkoumat značný počet objektů. V popředí zájmu jsou hlavě asteroidy, kterých je objevených přes půl milionu, avšak o jejich složení a původu existuje jen omezené množství informací.

Revolučním krokem by měl být výzkum pomocí nových technologií, které přinese i mise satelitu Slavia. Ta poslouží jako demonstrátor dvou vybraných metod, a to spektroskopického stanovení složení meteorů vzniklých při vstupu meteoroidů do atmosféry a hmotnostní analýzy prachu uvolněného z povrchu asteroidů do meziplanetárního prostoru.