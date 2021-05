V jeskyni u Říma se našly kosti neadrtálců. Obývali ji desítky tisíc let

Italský ministr kultury označil nález za mimořádný. Podle něj „obohatí vědecký výzkum o neandertálských lidech“.

Jeskyni Guattari v únoru 1939 čirou náhodou objevili dělníci a horníci při těžbě vápence. Odborníci soudili, že jeskyni zhruba před 50 tisíci lety zasypal sesuv půdy. Důkladnější průzkum místa podle archeologů umožní získat nové informace o prostředí, stravě a životních podmínkách neandertálců.

Protože původ nově nalezených ostatků se liší o celé desítky tisíc let, naznačuje to, že populace nenadrtálců je přinejmenším příležitostně využívala dlouhodobě, celé stovky generací. Protože nebylo podobných kosterních nebo kulturních dokladů nalezeno více, není úplně pravděpodobné, že by byla obývána permanentně.

Neandrtálci a lidé

Neandertálci v Evropě vymřeli asi před 40 tisíci lety. Několik tisíc let obývali stejné oblasti jako druh Homo sapiens. Příčiny vymření neandertálců nejsou stále zcela jasné. Někteří vědci se domnívají, že důvodem byla konkurence Homo sapiens, další poukazují na změny životního prostředí.