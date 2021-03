Do roku 2045 bude většina lidí potřebovat k početí umělé oplodnění, varuje vědkyně

„Je to vážné. Pokud by snižování počtu spermií pokračovalo stejně rychle jako do roku 2017, pak by už roku 2045 měl průměrný muž nula spermií,“ tvrdí americká expertka na plodnost Shanna Swanová. „Je sice spekulativní čísla takto extrapolovat, ale nemáme důkazy, že by se trend zpomaloval. A to znamená, že většina párů bude v té době potřebovat umělé oplodnění,“ uvádí profesorka na univerzitě Mount Sinai v New Yorku.

Podle Swanové jsou hlavní příčinou stále horší neplodnosti především chemikálie, které narušují hormony v lidském organismu. Vědkyně to popsala ve své nové knize Count Down a hlavním argumentem podle ní je klesající množství spermií; během posledních čtyřiceti let se u mužů v západním světě propadlo přibližně na polovinu.

Vědkyně se obává, že si většina lidí hloubku tohoto problému neuvědomuje nebo si ji odmítá připustit –⁠ myslí si, že reprodukční krize souvisí více se životním stylem nebo odkládáním rodičovství, přitom hlavním zdrojem komplikací jsou chemické látky.

Zavádějící je podle ní to, že řada žen se obrací na umělé oplodnění proto, že mají více možností v profesním a osobním životě a po dítěti zatouží až po pětatřicítce, kdy už ale ženská plodnost rychle klesá. Když Swanová tento problém studovala, zjistila, že více dnes umělé oplodnění vyhledávají mladší ženy než ty starší –⁠ mají totiž více problémů s plodností než ty dříve narozené.