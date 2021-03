Roušky a respirátory pod mikroskopem. Detaily ukazují, jak zachytávají viry

Chris Zangmeister, který se na studii podílel, to přirovnává ke scéně z filmu Star Wars: Impérium vrací úder, v níž imperiální stíhačky pronásledují loď Millenium Falcon polem asteroidů. Menší lodě v něm dokázaly manévrovat dostatečně rychle, ale obří hvězdný destruktor to nezvládl.

Video of Millennium Falcon Asteroid Field Scene - The Empire Strikes Back 1980 (1080p)

Při pohledu zblízka mají bavlněná vlákna záhyby a ohyby. A to opět zvětšuje plochu, na níž se aerosoly mohou zachytit. Bavlněná vlákna jsou navíc hydrofilní, což znamená, že mají rády vodu. Absorbováním malého množství vody v dechu člověka vytvářejí uvnitř tkaniny vlhké prostředí. Jak mikroskopické částice procházejí skrz, absorbují část této vlhkosti a zvětšují se. A to zvyšuje pravděpodobnost, že se dostanou do pasti.