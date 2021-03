Lidé se vyvinuli, aby klamali své okolí, tvrdí bývalý lovec špionů z FBI. „Dívejte se na nohy,“ radí

„Člověk se pozná podle toho, jak se chová k těm, kteří pro něj nemůžou vůbec nic udělat,“ tvrdí Joe Navarro.

Přední světový odborník na neverbální komunikaci a bývalý agent roky studoval chování špionů, teroristů a zločinců. Během svého působení v FBI se zaměřoval na kontrarozvědnou činnost a byl také zakládajícím členem elitního programu behaviroální analýzy. Po odchodu z FBI píše knihy na téma lidského chování.

„Jako živočišný druh jsme se vyvinuli k tomu, abychom klamali své okolí. Nemůžete přijít k matce a říct ,to vaše dítě je ale ošklivé‘. Obrátilo by se to proti vám,“ uvedl Navarro v Hyde Parku Civilizace. „Takže jsme naučili klamat své okolí ze sociálních důvodů a většina z nás je v tom docela dobrá,“ dodal.

Se lhaním přitom mnozí začínají už v raném věku. „Máme studie u malých dětí, které ukazují, že když dítě něco rozbije, otočí se a obviní z toho někoho jiného, což je v podstatě lež,“ uvedl.

Mýty opředená gesta

Jedním z témat, která se v Hyde Parku Civilizace probírala, byla některá konkrétní gesta. Zkřížené ruce na hrudi podle Navarra nemusí znamenat nepřístupnost vůči druhým. „To je mýtus,“ podotkl. Vysvětlil, že se jedná o způsob, jak obejmout sám sebe, jak se uklidnit. „I když jste na někoho naštvaný, tak to uděláte ne proto, abyste druhého držel dál od těla, ale abyste sám sebe zadržel a trochu se uklidnil,“ vysvětlil.

Zkřížení nohou zase nemusí znamenat, že se člověk cítí nesvůj. „Další mýtus. Často to je otázka sociálních norem. Například ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století se ženám říkalo, že mají nejenom překřížit nohy, ale také kotníky,“ podotkl Navarro s tím, že právě společnost do velké míry v tomto ohledu lidské chování ovlivňuje. „Neříká to ale vůbec nic o tom, že se člověk cítí nepohodlně,“ řekl.

Projevy nejistoty

Zakrývání krku rukou je podle Navarra typické v situacích, které jsou spojené s nejistotou a strachem. V té souvislosti připomněl, že v dávné minulosti byli lidé obklopeni predátory. „A po čem jde predátor? Po krku. Všechny velké kočky jdou po krku. Takže my jsme se vyvinuli k tomu, abychom se zastavili. Byli velmi potichu, vůbec se nehýbali a přikryli si krk,“ vysvětlil.

„Museli jsme zůstat potichu, protože jinak bychom byli vyhlazeni. Nemáme tesáky, nemáme krunýř, nemáme velké ruce,“ dodal.

Dalším významným gestem je kousání se do rtu. „Stiskneme rty pokaždé, když nás něco stresuje,“ poznamenal Navarro. Když se člověk bojí, tak to pak vypadá, jako by mu rty najednou začaly mizet. „Pravdomluvný i lhář v tomto ohledu pod stresem udělají to samé,“ vysvětlil.