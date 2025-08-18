V dubnu tohoto roku tým amerických vědců prozkoumal vrak letadlové lodi USS Yorktown (CV-5), která hrála klíčovou roli v bitvě o Midway, po níž byla také potopena japonskou ponorkou. Teď badatelé zveřejnili záběry z ponoru, které ukazují nejen celkový stav lodi, ale i spoustu zajímavých detailů.
Video ukázalo vrak letadlové lodi z bitvy o Midway
Experti z Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) slavné plavidlo, jehož vrak objevil roku 1998 oceánolog Robert Ballard, prozkoumali z miniponorek, které se do hlubin Tichého oceánu spouštěly z paluby lodě Okeanos Explorer.
Zjistili, že letadlová loď je v překvapivě dobrém stavu. Dochoval se nejen její trup, ale třeba i nástěnná malba zachycující cesty lodi, automobil Ford Super Deluxe „Woody“, a dokonce i první letadla, která byla kdy spatřena na místě vraku souvisejícím s bitvou o Midway.