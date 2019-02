Vědci vytvořili první interaktivní mapu hekání a funění. Má dva tisíce výrazů a 24 emocí

Interaktivní mapa, která je hlavním výsledkem práce, nejen ukazuje, jak vypadá lidské vyjadřování emocí i jejich rozložení, ale má význam i pro komerční účely. Její autoři věří, že by se dala využít pro nejrůznější robotické asistenty a umělé inteligence, které se pokoušejí komunikovat s lidmi. Mohlo by to pomoci s mnohem přesnějším rozeznáváním emocí v lidské řeči. Nabízí se také automatické využití například na linkách bezpečí a v dalších varovných systémech.

Jak moc se tento druh komunikace liší mezi jazyky a jazykovými skupinami, zatím vědci příliš nezkoumali. Hodlají se tomu ale věnovat v budoucnosti – také to by mohlo přinést praktické výsledky, například v automatickém překládání jazyků. Tyto výrazy tvoří svým množstvím významnou část mluveného jazyka, která se podílí na jeho schopnosti vyjadřovat emoce. Pokud by stroje uměly rozpoznat druh emoce ve větě, snadněji by se jim překládal její význam, kontext i smysl.