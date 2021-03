Buněčná imunita zabírá i proti mutacím covidu. Nezabrání nákaze, ale zlepší průběh nemoci

Mutace koronaviru by mohly být méně nebezpečné pro očkované a pro lidi, kteří se z covidu-19 zotavili. Vyplývá to z poznatků vědců, kteří zjistili, že lidské tělo vyvíjí na některé z nejvíce znepokojivých variant koronaviru silnou odezvu buněčné imunity. Napsal o tom list Financial Times.