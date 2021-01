Umělá inteligence umí na sto procent předpovědět některé druhy autismu

Rozpoznání těchto vzorců by podle vědců mohlo být už brzy součástí běžného vyšetření buď před těhotenstvím, nebo v jeho průběhu – umožnilo by to ještě před narozením dítěte pomoci zjistit, jaký bude další vývoj. „Dokážeme si představit, že by žena mohla podstoupit krevní test na tyto protilátky ještě před otěhotněním. Kdyby je měla, věděla by, že jí hrozí velmi vysoké riziko, že bude mít dítě s autismem. Pokud ne, má o 43 % nižší šanci, že bude mít dítě s autismem, protože MAR autismus je vyloučen,“ uvedla Van de Waterová.