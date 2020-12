Vědci objevili na Marsu anděla a srdce. Našli je u jižního pólu planety

„Anděl“ i „srdce“ se podle ESA skládají z různých zajímavých prvků. Andělskou ruku, která vypadá, jako by sahala doleva, vědci považují za velkou jámu vzniklou sublimací – tedy procesem, kdy se led mění v plyn a zanechává po sobě prázdné kapsy a prohlubně na povrchu planety. Tento proces často nastává, když se mění roční období. Podobné sublimační díry byly pozorovány na jiných planetách ve Sluneční soustavě, například na Plutu, a jsou na snímku také vidět i na jeho pravé straně.

Ještě zajímavější procesy stály za vznikem „svatozáře“. „Hlava“ a svatozář jsou totiž vytvořené impaktním kráterem: ten vznikl dopadem nějakého vesmírného tělesa, které se zarylo do povrchu planety. Náraz odhalil několik vrstev povrchu Marsu – pro vědce to nabízí důležitý pohled do geologické minulosti Rudé planety.