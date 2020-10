Zemi mohou pozorovat civilizace od tisíce hvězd, spočítali astrofyzici

Teď to udělali vědci v článku, který vydal odborný časopis Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . Zkoumali v něm, od kolika hvězd se dá Země pozorovat pomocí stejné metody, jakou exoplanety zkoumají astronomové ze Země.

Video of Earth visible from distant exoplanets

Tato metoda se ale nedá použít na všechny planety –⁠ jejich oběžná dráha musí mít například k Zemi vhodný úhel, aby z našeho pohledu přecházely před kotoučem jejich mateřské hvězdy. A stejné je to i opačně –⁠ i Země je pozorovatelná jen od některých hvězd; podle nové studie Lisy Kalteneggerové a Joshuy Peppera je jich 1004. Zkoumali ale jen malou část hvězd, ty, které se nacházejí do vzdálenosti pouhých 320 světelných let od Země.

Ty jsou tak blízko, že by tamní mimozemští astronomové o naší planetě zjistili i to, že leží v obyvatelné zóně a že rok na ní trvá 365 dní. Potom by podle autorů studie mohli na Zemi namířit citlivější přístroje, které by například zjistily, zda je v naší atmosféře oxid uhličitý nebo jestli má v atmosféře stopy života. Tohle všechno bude umět například i Kosmický teleskop Jamese Webba, jenž by měl být v příštích letech vypuštěný do vesmíru.