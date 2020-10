Pozoruhodný kostarický meteorit v sobě skrývá odpovědi na otázku života ve vesmíru

„Světelný úkaz se jmenuje meteor, způsobuje ho meteoroid, který vlétá do atmosféry. Pokud by něco dopadlo na Zemi, říkáme tomu meteorit,“ vysvětluje pojmy Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR.

Meteority z Agueas Zarcas jsou i mezi nimi speciální – jsou totiž v podstatě plné něčeho, co by se do jisté míry dalo označit jako život. Patří totiž mezi takzvané uhlíkaté chondrity, tedy meteority obsahující více než 0,2 procenta uhlíku ve formě jednoduchých organických sloučenin. Bývají velmi křehké, takže pravděpodobnost jejich rozpadu v atmosféře je velmi vysoká, a proto jsou jejich nálezy vzácné. A navíc jsou to mnohdy pozůstatky hmoty z počátků Sluneční soustavy. Tento druh je zajímavý tím, že obsahují značné množství uhlíku v podobě organických molekul, které se nazývají aminokyseliny, což jsou základní stavební kameny proteinů a tedy i života.

Právě tyto látky vědcům ukazují, jak chemické reakce ve vesmírném prostoru mohou vést ke vznikům hmoty, ze které se může rodit život. Celá řada vědců věří, že právě tímto způsobem mohl před nějakými 4 miliardami let vzniknout život na Zemi.

Odpovědi na zásadní otázky

Inkoustovitě černé meteority z Aguas Zarcas od počátků výzkumu vědcům připomínaly asi nejslavnější uhlíkatý chondrit, který explodoval roku 1969 nad australským městečkem Murchison.

Do dnešních dnů se podařilo v jeho úlomcích nalézt přes stovku různých aminokyselin. Řada z nich je stejná jako v mnoha pozemských organismech, mnoho jiných zase v pozemském životě vůbec nenajdeme. Vědci předpokládají, že murchisonské kameny skrývají další stovky aminokyselin, které je teprve zapotření identifikovat. Objev těchto meteoritů v podstatě vedl před půlstoletím ke vzniku samostatného vědeckého oboru – astrobiologie.