V úterý mine Zemi desítky metrů velký asteroid. Pravděpodobnost srážky je podle astronomů nízká

Pokud by se asteroid 2011 ES4 dostal do atmosféry, způsobil by zřejmě něco podobného jako ten čeljabinský 15. února 2013; tedy jen omezené škody, ale žádné opravdu vážné apokalyptické následky, popisuje Německé centrum pro kosmický výzkum. Čeljabinský meteoroid a jeho exploze v atmosféře vedly ke zranění asi 1500 osob, nejčastěji sklem z rozbitých oken, poškodil také několik stovek budov.