Nejmenší nosorožci světa vymírají. V Malajsii je chtějí zachránit klonováním

Autoři projektu zvažují dva přístupy: protože se kmenové buňky mohou vyvíjet na jakékoliv jiné buňky, daly by se přeměnit na spermie a vajíčka. Jejich spojením v laboratoři by vzniklo embryo, které by pak vědci implantovali náhradní matce. Tou by mohla být jak některá jiná přežívající samice stejného druhu, ale také možná i jiného druhu.

Druhá metoda by spočívala v naklonování genetické informace Iman – v podstatě by šlo o stejný postup, který byl použitý roku 1996 u ovce Dolly. Výzkumníci zřejmě použijí oba způsoby a budou porovnávat jejich účinnost.