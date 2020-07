I roušky šité doma chrání před koronavirem, shodují se vědci. Důležitý je ale materiál a počet vrstev

Britský výzkum závěry potvrzuje

Vědci z Britské královské společnosti provedli na konci července metastudii roušek – prozkoumali a sjednotili pod jednou metodologií všechny kvalitní práce o významu podomácku vyrobených roušek. Sami tedy roušky netestovali, jen shromáždili veškeré známé poznání o tomto fenoménu.

Zjistili, že se této otázce doposud vědci příliš nevěnovali – nejvíc se zkoumaly chirurgické roušky a respirátory, a to v nemocničním prostředí. To výsledky nutně musí pozitivně i negativně zkreslovat. V nemocnicích je totiž jednak vyšší koncentrace virů a personál se dostává do mnohem dlouhodobějšího a bližšího kontaktu s infikovaným, současně jsou ale lékaři a sestry mnohem lépe školení a masky používají účinněji.

Autoři výzkumu uvedli, že podomácku šité roušky sice nezadrží samotný virus, ale jsou dostatečně účinné na to, aby většinou zadržely kapénky, na něž se virus váže, což stačí k tomu, aby to zabránilo viru proniknout k člověku. To znamená, že i podomácku ušité masky do jisté míry chrání člověka před infekcí ostatními.

Z metastudie vyplývá, že doma vyrobené bavlněné masky dávají svému nositeli ochranu asi o 54 procent, papírové asi o 39 procent vyšší, než kdyby lidé neměli žádnou ochranu obličeje.

Platí přitom ale, že dvouvrstvé roušky jsou výrazně účinnější než jednovrstvé; třívrstvým se tato práce nevěnovala. Vědci ale zdůrazňují, že roušky samy o sobě se nedají analyzovat, ale vlastně je ani takto izolovaně nemá moc smysl zkoumat. Vždy totiž jejich použití musí být součástí širších opatření – zejména hygienických a také těch, která mají omezovat množství sociálních kontaktů a hustotu lidí na jednom místě.