Každá želva si na krunýři nese celý svět. Biologové poprvé popsali tento rozmanitý ekosystém

„Je to neskutečně rozmanitý mikroskopický svět, v němž probíhá množství interakcí – a my o něm více jen velice málo,“ doplňuje vědec. Vztahy jsou to velmi složité, což Ingels ilustruje na svijonožcích. Tito drobní přisedlí korýši mohou být tak velcí, že tím vlastně želvě škodí – narušují totiž hydrodynamické vlastnosti jejího těla. Ale současně mohou želvám pomáhat například v maskování. Obecně ale meiofauna želvám neškodí, nedá se tedy chápat jako parazitická.

Výzkum, který pomůže želvám

Výsledky této studie mohou lépe pochopit, kudy vedou migrační trasy těchto velkých želv, právě podle složení meiofauny, kterou si každá nese. Díky tomu mohou vědci lépe sledovat, jak se tyto koridory v oceánech mění, ať už kvůli změnám klimatu nebo dalším vlivům.

Zatím se migrace karet sledovaly pomocí mikročipů, které byly k těmto zvířatům připevněné. Takto vypadá vizualizace získaných dat od amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru: