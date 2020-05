Do padesáti let bude čelit nesnesitelnému horku nejméně miliarda lidí, varuje studie

Nejhorší scénář, který studie zmiňuje, počítá s tím, že oblasti, které jsou v současnosti domovem třetiny světové populace, budou do padesáti let natolik vyprahlé, jako jsou nyní nejteplejší části Sahary. I podle nejoptimističtějších vyhlídek se však za hranice svého klimatického pásma dostane 1,2 miliardy lidí.

Drtivá většina populace přitom žila po tisíce let v místech, kde se průměrné roční teploty pohybovaly v rozmezí od 6 do 28 stupňů Celsia. To je ideální nejen pro lidské zdraví, ale i pro produkci potravin.

Tato pro člověka příznivá oblast se ale v důsledku klimatické změny posouvá a zmenšuje. Stále více lidí se tak ocitá v podmínkách, které jsou pro život téměř nevhodné.

Zvýšení migračních tlaků a problémy s produkcí potravin

Lidstvo je na změnu klimatu zvláště citlivé, protože obývá vnitrozemí, které se otepluje rychleji než oceány. Populační růst se přitom podle demografů bude v budoucnosti odehrávat především v již nyní horkých částech Afriky a Asie.

Vědci spočítali, že pokud se globální teplota zvýší o tři stupně, tak vzhledem k těmto demografickým faktorům bude člověk v průměru čelit nárůstu teploty o 7,5 stupně Celsia.

Pokud by k tomu došlo, zhruba 30 procent světové populace by žilo v extrémním vedru s průměrnou teplotou přesahující 29 stupňů Celsia. To by znamenalo, že těmto teplotním podmínkám by čelilo 1,2 miliardy obyvatel Indie, 480 milionů v Nigérii a více než 100 milionů lidí v Pákistánu, stejně jako v Indonésii a Súdánu.

Tento vývoj by výrazně zvýšil migrační tlaky a způsobil by také výrazné problémy pro produkci potravin.