Koncentrace oxidu uhličitého v budovách se může do konce století ztrojnásobit. Vědci varují před dopady na myšlení

Shelly Millerová, která se na výzkumu také podílela, upozorňuje, že ventilace budov sice obvykle množství CO 2 v budovách snižují, ale existují situace, kdy je příliš mnoho lidí na jednom místě a současně je nedostatek čerstvého vzduchu k rozptýlení oxidu uhličitého. CO 2 se může také delší hromadit ve špatně větraných prostorách, například přes noc, když lidé spí v ložnicích.

„Je neuvěřitelné, jak vysoké úrovně CO 2 se mohou vyskytovat v uzavřených prostorách,“ uvedl Kris Karnauskas, hlavní autor nové studie zveřejněné v polovině dubna v odborném časopise GeoHealth. „Ovlivňuje to všechny - od malých dětí uzavřených v učebnách, přes vědce, obchodníky a politiky, až po běžné lidi v jejich domech a bytech.“

Do konce století by mohli být lidé vystaveni ve vnitřních prostorách množství CO 2 na úrovni až 1400 ppm (částic oxidu uhličitého na milion částic celkově) - to je více než trojnásobek dnešních hodnot a výrazně více, než lidé kdy zažili.

Hodně CO 2 , málo myšlení

Zjednodušeně platí, že dýchá-li člověk vzduch s vysokým obsahem CO 2 , hladina oxidu uhličitého v jeho krvi stoupá. A tím se se snižuje množství kyslíku, který se dostává do mozku. Řada studií ukazuje, že to může zvyšovat ospalost a úzkost a také to narušuje myšlení.

V České republice se s tímto problémem musely vypořádávat zatím zejména školy: poté, co byly zateplené a zhoršilo se v nich odvětrávání, cítily se děti mnohdy ospalé nebo znuděné. Řada škol si proto pořizovala měřiče oxidu uhličitého a zavedla pravidelné větrání ve třídách.

Obecně platí, že koncentrace tohoto plynu jsou vyšší uvnitř budovy než venku a ve městech je zase vyšší než na vesnici nebo v přírodě. Množství CO 2 v atmosféře od průmyslové revoluce neustále roste, zatím nejvyšší koncentrace byla naměřena roku 2019 na observatoři Mauna Loa NOAA - bylo to 414 ppm.

Podle právě probíhajícího scénáře, kdy lidstvo na Zemi emise skleníkových plynů nesnižuje, předpovídá Mezivládní panel pro změnu klimatu, že venkovní koncentrace CO 2 by mohly do roku 2100 stoupnout až na 930 ppm. Městské oblasti mají přitom obvykle koncentrace až o 100 ppm vyšší.

Karnauskas a jeho kolegové vyvinuli komplexní model, který pracuje s budoucí koncentrací CO 2 ve venkovním prostředí a sleduje také dopad městských emisí. A tento model pak dává do kontextu s tím, co vědci ví o dopadu oxidu uhličitého na lidské myšlení. Zjistili, že pokud koncentrace tohoto plynu ve venkovním prostředí vzroste na 930 ppm, bude to mít za následek vzestup i uvnitř budov na úroveň 1400 ppm.

„Na této koncentraci CO 2 už podle některých studií dochází k významnému poškození schopnosti přemýšlet,“ uvedla spoluautorka studie Anna Schapirová. „Přestože odborná literatura obsahuje některá protichůdná zjištění a je ještě zapotřebí mnohem více výzkumu, zdá se, že náročné kognitivní schopnosti, jako je rozhodování a plánování, jsou zvláště citlivé na zvyšování koncentrací CO 2 ,“ tvrdí vědkyně.

Podle ní při koncentraci 1400 ppm může oxid uhličitý snížit základní rozhodovací schopnosti člověka o 25 procent a složité strategické myšlení dokonce o 50 procent.