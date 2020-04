Jako stroj času. Hubbleův dalekohled lidstvu umožnil nahlédnout k počátkům vesmíru

Snímek se „dívá“ do Velkého Magellanova oblaku. Tato blízká galaxie je vidět na jižní obloze, a to velmi dobře, protože je viditelná očima. Už letmý pohled do jižního souhvězdí Mečouna odhalí mlhavou skvrnu, která na první pohled vypadá jako obyčejný oblak v zemské atmosféře. Asi takový mohl být první dojem Fernão de Magalhãese (či Ferdinanda Magellana) během jeho slavné cesty na jižní polokouli v roce 1519.

Na památku tří desetiletí práce Hubbleova kosmického dalekohledu byl vybrán snímek, který je jedním z nejvíce fotogenických příkladů mnoha hvězdných školek, které dalekohled během třiceti let pozoroval. Na snímku je vidět načervenalá obří mlhovina (NGC 2014) a její modrý soused (NGC 2020), které jsou součástí obrovské oblasti vzniku hvězd ve Velkém Magellanově oblaku, satelitní galaxii naší Mléčné dráhy, vzdálené přibližně 163 000 světelných let. Snímek je nazýván „Kosmický útes“, protože se podobá podmořskému světu. Credit: NASA, ESA, and STScI.

Zkoumání ukázalo, že na vině je nepřesně vybroušené zrcadlo, byť výrobní chyba činila jen malý zlomek tloušťky lidského vlasu. Nekazila také všechna pozorování, výrazně ovšem ovlivnila to, co mohli astronomové zjistit o hlubinách vesmíru.

Technici NASA nakonec přišli na to, jak se s vadou vyrovnat - i díky tomu, že přesně věděli, čím byla způsobena. Pro její korekci navrhli speciální zařízení, jakési „brýle“, které měly snímkům z Hubbleova dalekohledu konečně dodat očekávanou ostrost.

Zbývala ovšem „maličkost“ - provést přímo na oběžné dráze potřebný servisní zásah, dopravit teleskop zpátky na Zemi a pak zase do vesmíru by bylo příliš náročné. Na konci roku 1993 se proto do vesmíru vypravili na palubě raketoplánu Endeavour astronauti, kteří měli za úkol dalekohled opravit. Během pěti dlouhých výstupů do volného kosmu se to podařilo, oprava je přitom dodnes považována za jeden z nejnáročnějších výkonů amerických astronautů.